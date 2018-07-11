Kocasinan Belediyesi biyolojik gölet inşa ediyor

Biyolojik gölet çalışmalarını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın çehresini değiştirecek projelere imza attıklarını söyledi. Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yeni ve farklı projeler üretiyoruz. En önemli işlerimizin başında, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onları gündelik yaşamları içerisinde mutlu kılacak yaşam alanları inşa etmek geliyor. Bu çerçevede hemşerilerimizin sosyal alanlarını renklendirecek yeni bir projenin daha temellerini atıyoruz. Burası daha önce hemşerilerime hizmet vermiş olan nikah salonu binamızın olduğu yer. Bundan sonra artık yeni bir yaşam alanı olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak ve Kayserimizde bir ilk olacak. Projenin içerisinde biyolojik göleti bulunan bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Yeni yaşam alanı, Kocasinan’a renk katacak ve yeni bir alanda hemşerilerimiz keyifli vakit geçirecekler. Burası 7’den 70’e herkesin kendilerine ait bir şeyler bulabileceği mekan olarak hizmet verecek. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimize daha mutlu, daha huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.

İstasyon Mahallesi’nde 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen sosyal yaşam alanı; 7’den 70’e herkese hitap edecek. Kayseri’de bir ilk olacak olan biyolojik göletin bulunduğu alanda, oturma terasları yer alacak. Ayrıca yaşam alanın içerisinde; sporseverler için yürüyüş yolu, çocuklar için oyun alanı, büyükler için ise rahatlıkla dinlenebilecekleri pergolalar, banklar ve kamelyalar yer alacak.