Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 10:37

Kocasinan Belediyesi biyolojik gölet inşa ediyor

Kocasinan Belediyesi, İstasyon Mahallesi’nde 4 bin metrekare alan içerisinde, biyolojik göletin de bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanı inşa ediyor.

Kocasinan Belediyesi biyolojik gölet inşa ediyor

11 Temmuz 2018 10:37


Biyolojik gölet çalışmalarını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın çehresini değiştirecek projelere imza attıklarını söyledi. Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yeni ve farklı projeler üretiyoruz. En önemli işlerimizin başında, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onları gündelik yaşamları içerisinde mutlu kılacak yaşam alanları inşa etmek geliyor. Bu çerçevede hemşerilerimizin sosyal alanlarını renklendirecek yeni bir projenin daha temellerini atıyoruz. Burası daha önce hemşerilerime hizmet vermiş olan nikah salonu binamızın olduğu yer. Bundan sonra artık yeni bir yaşam alanı olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak ve Kayserimizde bir ilk olacak. Projenin içerisinde biyolojik göleti bulunan bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Yeni yaşam alanı, Kocasinan’a renk katacak ve yeni bir alanda hemşerilerimiz keyifli vakit geçirecekler. Burası 7’den 70’e herkesin kendilerine ait bir şeyler bulabileceği mekan olarak hizmet verecek. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimize daha mutlu, daha huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.


İstasyon Mahallesi’nde 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen sosyal yaşam alanı; 7’den 70’e herkese hitap edecek. Kayseri’de bir ilk olacak olan biyolojik göletin bulunduğu alanda, oturma terasları yer alacak. Ayrıca yaşam alanın içerisinde; sporseverler için yürüyüş yolu, çocuklar için oyun alanı, büyükler için ise rahatlıkla dinlenebilecekleri pergolalar, banklar ve kamelyalar yer alacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç