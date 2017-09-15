Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü’nden Muhteşem Gösteri

Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak, oyunlarını sergileyen Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü oyuncuları izleyicilerden tam not aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun ilgi gören tiyatro oyununda açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni kurduğumuz Çocuk Kulübü oyuncularımız kısa sürede aldıkları tiyatro eğitimi ile ilk gösterilerini sergiledi. Rutin belediyecilik faaliyetleri bizim olmazsa olmazımız. Fakat yol, kaldırım ve park yapmak bizim için yeterli olan hizmetler değildir. Biz vatandaşlarımız için her şeyin en iyisini ve en güzelini yapmaya gayret ediyoruz. Merkezine insanı alan belediyecilik anlayışı içerisinde insana hizmet ettiğimizin bilinci içerisindeyiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin kabiliyetlerini arttırabilmesi için de yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu amaçla kurduğumuz Kocasinan Akademi çatısı altında da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu vesile ile emek harcayarak bize güzel bir tiyatro sergileyen oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Seyircilerden büyük beğeni alan oyunun sonunda izleyiciler dakikalarca ayakta alkışladı. Oyuncuların sertifikalarını almasıyla program sona erdi.