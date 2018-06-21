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21 Haziran 2018 13:45

Kocasinan Belediyesi, daha sağlıklı bir toplum için aralıksız çalışıyor

Kocasinan Belediyesi, Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yaz dönemiyle birlikte ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi, daha sağlıklı bir toplum için aralıksız çalışıyor

21 Haziran 2018 13:45

Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı dumanlama yöntemi ve yeni nesil U.L.V ilaçlama sistemi ile açık ve kapalı alanlarda ilaçlama çalışması sürdüren ekipler, ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor.


Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uygulayan Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırarak, huzur dolu bir ortam sağlıyor. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti daha da artırarak sürdürüyoruz. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte yürüyebilmeleri için elimizden gelen her turlu gayretin içerisindeyiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirmesi için etkin bir şekilde ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilimiz sakinleri daha rahat bir yaz geçirecek” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakacaklarını sözlerine ekledi.




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