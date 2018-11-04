Kocasinan Belediyesi, duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından çevre bilincinin geliştirilmesi ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasını amaçlayan 'Geri Dönüşüm Bilgilendirme Seminerleri' devam ediyor. Çevreci projelere imza atan Kocasinan Belediyesi'nin, okullarda yaptığı geri dönüşüm bilgilendirme seminerlerine Mehmet Tarman İlköğretim Okulu ile devam edildi. Bu doğrultuda Kocasinan Belediyesi tarafından okul öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi verildi.

Düzenlenen eğitim seminerleriyle öğrencilerin geri dönüşüm ve temiz çevre konusunda daha çok bilinçlendirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Temiz çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli şekilde kullanılması ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılması konusunda hassas davranan bir belediyeyiz. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğitim seminerlerimizle toplumumuzun çevreye olan duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz ve böylelikle gelecek nesillere daha temiz bir Kocasinan bırakmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Çevre Mühendisleri Ceyda Ata ile Ahmet Usta, çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması, ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılması, geri dönüşüm ve Kocasinan Belediyesi bünyesindeki geri dönüşüm tesisi KAYÇEV hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Okul müdürü Dilaver Koçak ise, öğrencileri geri dönüşüm hakkında bilgilendirdiği ve onlara çevre bilinci aşıladığı için Kocasinan Belediyesi çalışanları ile Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.