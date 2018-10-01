Kocasinan Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 27 gündem maddesi görüşüldü.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 27 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak Kayseri'nin güzelliklerini tanıtmak adına düzenlediğimiz etkinlikleri hemşehrilerimin ve şehir dışından gelen vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Bundan sonrada alt yapısını oluşturduğumuz bu organizasyonlara farklı farklı güzellikler katarak, şehrimizi uluslararası arenada tanıtacağız. Şuana kadar düzenlediğimiz etkinliklerimize çevre illerden gelen misafirlerimiz oldu. Şehrin yöneticileri olarak bizler el birliğiyle bu organizasyonların birkaç tanesini ulusal ve uluslararası manada gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda daha sonra Kocasinan Belediyesi'nin 2019 mali yılına ait performans programı görüşülerek, oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Ardından Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında halk sağlığı, sokak hayvanlarının rehabilitesi, ilaçlama yöntemleri, haşere türlerinin tespiti faaliyetleri ile yeni projelerin yapılması amacıyla işbirliği protokolü yapılması, yapılacak protokolü imzalamak üzere belediye başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi kararı görüşüldü. Toplantıda Erkilet, Mimarsinan, Erkilet General Emir, Himmetdede, Fevzi Çakmak, Saraybosna, Yavuzselim, Ziya Gökalp, Uğurevler, Hacısaki, Örnekevler, Kötügöller, Şeker, Uğurevler ve Yenidoğan Mahallerinde çeşitli imar plan maddeleri görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemdeki maddeler görüşüldükten sonra toplantı sona erdi.