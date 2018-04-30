Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 11:44

Kocasinan Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesini de yeniliyor

Kocasinan Belediyesi’nin, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesini de yeniliyor

30 Nisan 2018 11:44

Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir yanında çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.


İncelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.


Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Geçen yıl başlattığımız çalışmalar kapsamında sokak sokak ve cadde cadde yolları yeniliyoruz. Yolların altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çevre düzenlemesi ve asfalt serimi gerçekleştirilecek. Bir yandan yeni yollar yaparken diğer yandan ise eskimiş yolları yeniliyoruz. Kocasinan’ın her bir mahallesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Mahallelerimizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırmak ve yüksek standartla donatılmış yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmalarımızı aralıksız devam edecektir. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç