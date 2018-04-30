Kocasinan Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesini de yeniliyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir yanında çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

İncelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Geçen yıl başlattığımız çalışmalar kapsamında sokak sokak ve cadde cadde yolları yeniliyoruz. Yolların altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çevre düzenlemesi ve asfalt serimi gerçekleştirilecek. Bir yandan yeni yollar yaparken diğer yandan ise eskimiş yolları yeniliyoruz. Kocasinan’ın her bir mahallesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Mahallelerimizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırmak ve yüksek standartla donatılmış yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmalarımızı aralıksız devam edecektir. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.