Kocasinan Belediyesi geri dönüşüm bilinci aşılıyor

Bu sefer bina görevlilerine bilinçlendirme toplantısı gerçekleştiren ekipler, böylelikle geri dönüştürülebilir atık toplama tonajlarını daha da artırmayı hedefliyor.

Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyeti ile takdir toplayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bilinçli tüketimin sadece bugünler için değil, gelecek nesiller için de önem arz ettiğinin bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda hassas bir belediyeyiz. Geri dönüşüme büyük destek vererek, doğal kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna sağlanacak, atık miktarı azalacaktır. Böylelikle geri dönüşüme büyük katkı sağlanacaktır’’ diye konuştu.

Bilinçlendirme toplantısıyla Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, bu sefer bina görevlilerine yönelik geri dönüşüm ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda slaytlı bir sunum gerçekleştiren Çevre Mühendisleri Ceyda Ata ile Ahmet Usta, ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşüm ve Kocasinan Belediyesi bünyesindeki geri dönüşüm tesisi KAYÇEV hakkında bilgiler verildi. Bina görevlileri tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Toplantı sonrası düşüncelerini paylaşan bina görevlileri, geri dönüşüm konusunda yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.