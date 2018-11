Kocasinan Belediyesi ile Eğitim Bir Sen Kitap Okuma Projesi yürütecek

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şubenin her yıl uyguladığı ‘Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma Projesi'ne Kocasinan Belediyesi paydaş oldu.

Aydın Kalkan başkanlığındaki Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan bu yıl 2'ncisini düzenleyecekleri ‘Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma Projesi'yle ilgili bilgi verdi.

Projenin geçen yıl 20 okulda 200 öğrenciyle birlikte gerçekleştirildiğini belirten Aydın Kalkan, “Kocasinan Belediyemizle geçtiğimiz yıllarda okul bahçelerinin çocuklarımızın oyun alanı haline getirilmesi, kariyer günleri çerçevesinde Sayın Başkanımızı sendikamızın Eğitim Gençlik ve Kültür merkezinde ağırlamak gibi kültürel etkinlikleri birlikte yaptık. Belediyemiz, okul bahçelerimizin düzenlenmesinde çok güzel çalışmalar yaptı. Gençlerimizin kültür ve değer kazanması amacıyla düzenlediğimiz kitap okuma yarışmasında Kocasinan Belediyemizin lise öğrencilerimizin yanında olmasını umut ediyoruz. İlkokulların tuvaletlerinin hijyenik temizliğinin Kocasinan belediyemiz tarafından yapılması, Semt Konaklarındaki kültürel çalışmalar, Erkilet Bölgesinde açılan general Emir uzay ve havacılık okulunun açılması Kocasinan belediyemizin eğitime ve kültüre olan katkıları arasındadır. Tüm bu çalışmalardan dolayı Kocasinan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. ‘Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma Projesi' geçen yıl 20 okulda 200 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Her okulda 10 öğrenci ve bir rehber öğretmen eşliğinde okuma ve okunan kitapla ilgili kompozisyon çalışmaları yapıldı. Her kitabın birin, ikinci ve üçüncüsüne altın ödülü verdik. Bu yıl bu projeyi tüm liselerimize ve tüm ilçelerimize götürmeyi planlıyoruz. Her ilçe Belediyemizin kendi ilçelerindeki liselerinde okuyan öğrencilere destek olmalarını ve projeyi paydaş olarak birlikte yürütmek istiyoruz” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, her daim eğitimin ve eğitimcinin yanından olduklarını hatırlatarak, projeyi uygulayan Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şube yöneticilerine teşekkür etti. Çolakbayrakdar, projeye katılan öğrencilere spor yapmaları için bisiklet hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.