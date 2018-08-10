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10 Ağustos 2018 11:30

Kocasinan Belediyesi Kadınların Gönüllerini Fethetti

Kocasinan Belediyesi, kadınları Kuşçu Marina’da misafir edip, gönüllerini fethetti.

Kocasinan Belediyesi Kadınların Gönüllerini Fethetti

10 Ağustos 2018 11:30

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar da etkinliğe katılarak, kadınlara destek verdi. Kuşçu Marina’da deniz havası soluyarak, sabah egzersizi yapan kadınlar, sporun ardından deniz manzarası eşliğinde diyet kahvaltısı yaparak, güzel bir gün yaşadı.


Kocasinan Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Erciyesevler Akademi, Mevlana Parkı Semt Konağı, Ziyagökalp, Camikebir Muhtarlığının önü ve Gülpak’ta sabah egzersizi yapan kadınları, Kuşçu Marina’da misafir ederek, onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar da Kocasinan Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katılarak destek verdi. Kocasinan Akademi Spor Eğitmenleri eşliğinde deniz havası soluyarak, sabah egzersizlerini yapan kadınlar, temiz havada spor yapmanın tadını çıkardı. Sabah sporunun ardından Kocasinan Akademi Beslenme Uzmanı Hilal Atilla, kahvaltının önemli bir öğün olduğunu vurgulayarak, zayıflama programları hakkında bilgiler verdi. Zayıflatma ilaçlarının zararından da bahseden Beslenme Uzmanı Atilla, zayıflamak isteyen vatandaşlara, mutlaka bir uzmana görünmelerini tavsiye etti. Kahvaltı öncesi masaları tek tek gezerek, vatandaşları selamlayan Fatma Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Daha sonra deniz manzarası eşliğinde diyet kahvaltılarını yapan kadınlar, eğlenceli dakikalar yaşadı.


Kocasinan Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikten memnun kaldıklarını belirten kadınlar Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Etkinlik, kadınların Fatma Çolakbayrakdar ile toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.




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