Kocasinan Belediyesi, Kayseri’ye yeni bir mesire alanı kazandırdı

Mesire alanının şehrin sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek ve alternatifleri artırmak için projeleri birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Barsama Mahallesi’nde doğayla iç içe yeni bir mesire alanını daha şehrimize kazandırdık. 7’den 70’e her kesime hitap eden 200 bin metrekare alanda; 5 bin metre kiremit irmiği karışımı yaya yolu, 100 adet kamelya, yürüyüş yolları ve otopark, 15 adet Osmanlı çeşmesi, mescitler ve çocuklara özel 5 adet oyun grubu gibi imkanlar oluşturduk. Temiz havasıyla gece de ayrı bir güzelliğe sahip olanBarsama’da,hemşehrilerime gece-gündüz piknik yapma imkanı sunuyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Barsama, daha güzel bir çehreye kavuştu. Bütün gayretimiz, hemşehrilerime daha iyi hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.