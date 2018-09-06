Kocasinan Belediyesi madden ve manen sporcunun yanında

Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantısında alınan karar gereğince ilçe geleninde amatör futbol takımlarına toplamda 100 bin TL nakdi yardımında bulundu. Düzenlenen programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Amacımız, sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven nesiller yetiştirmektir” dedi

Belediye seminer salonunda gerçekleşen programa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Kocasinan Şimşekspor Takımı Genel Koordinatöru Fehmi Kuş, amatör kulüplerin temsilcileri ve sporcular katıldı.

Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak spora büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda imkanlarımız çerçevesinde spora ve sporcuya destek oluyoruz. Amacımız; vatanını, bayrağını ve milletini seven; milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sportif etkinlikler düzenliyoruz. Bu düzenlediğimiz müsabakalarda önemli olan birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin kazanmasıdır. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız her geçen gün artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak spor alanında çeşitli hizmetler sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikli olarak Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü olarak çeşitli branşlarda sporcular yetiştiriyoruz. Özellikle masa tenisinde kızlarımız, gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da katıldığı müsabakalarda büyük başarılar elde ediyorlar. Ayrıca Kocasinan Akademi çatısı altında ‘Herkes için sağlık’ diyerek, yetişkinliklerimiz için farklı mahallelerde spor hizmeti veriyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye’nin geleceğini yetiştirmek için Okullar Arası Futbol Turnuvası gibi organizasyonları da artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini ‘Kocasinan’ı ve şehrimizi daha iyi yarınlara taşımak için yeni ve farklı hizmetler sunmaya devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı ise maddi ve manevi her zaman destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Sayın Başkanım her zaman sizin yardımınızı hissediyoruz. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa yerine getiriliyor. O yüzden Başkanım; ailemizin abisi, kardeşi ve dostumuz olduğu için size minnettarız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Musa Soykarcı, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür plaketi takdim etti.