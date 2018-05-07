Kocasinan Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 16 gündem maddesi görüşülerek oylandı. Maddeler arasında bulunan Şehit Abuzer Doğan isminin Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan bir parka, Şehit Mehmet Emin Kocaman isminin ise Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak ve Arık Sokak arasında bulunan bir parka verilmesinin görüşülmesi sırasında MHP’li Meclis Üyesi Kazım Yücel bir konuşma yaptı. Yücel Konuşmasında 18 Ekim 2015 yılında Tunceli’de şehit olan Astsubay Onur Sönmez’in evine ziyarete gittiğini ifade ederek, günümüze kadar olan şehit ve yakınlarının her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi.

Toplantı sonunda Başkan Çolakbayrakdar; alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.