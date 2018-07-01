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01 Temmuz 2018 11:56

Kocasinan Belediyesi parkları yenilemeye devam ediyor

Kocasinan Belediyesi’nin yeni parklar yapmanın yanı sıra mevcut parkları yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi parkları yenilemeye devam ediyor

01 Temmuz 2018 11:56

Bu çerçevede Beyazşehir Mahallesi’nde parklar yenileniyor. Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut parklarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.


Kocasinan’ın dört bir yanında yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Bir yandan yeni projeler, yeni çalışmalar yaparken diğer taraftan da mevcut parklarımızı yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bu sefer Beyazşehir mahallesindeyiz. Beyazşehir Mahallesi içerisinde bulunan artık yenilenmeye ihtiyacı olan parklarımız var. Buradaki mevcut parklarımızı en kısa sürede yenileyerek ve parklarımıza daha çok yeşil alan kazandırarak, mahalle sakinlerimize hizmet verecek duruma getiriyoruz. Yetişkinlerimizin oturacakları açık kamelyaları ve çocuklarımızın oynayacakları oyun alanlarını değiştiriyoruz. Parklarımıza ayrıca daha işlevsel yeni oyun grupları ekliyoruz. Bunu yanı sıra mevcut zemini, kamelyaları, piknik masalarını, bankları değiştiriyoruz ve yenilerini ekliyoruz. Böylelikle parkımız, bölge sakinlerimizin çocuklarıyla daha keyifli vakit geçirebilecekleri bir yer olacak” ifadelerini kullandı.


Parkta bulunan yetişkin ve çocuklarla keyifli sohbetler eden Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra bölgede bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnafın hal ve hatırını sordu. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.




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