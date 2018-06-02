Kocasinan Belediyesi personeli iftarda bir araya geldi

Kocasinan Belediyesinin geleneksel hale getirdiği personel iftar programı yine yoğun katılımla gerçekleşti. Kayserinin sosyal alan bakımından en kapsamlı yeri olan Kuşçu Marina’da verilen iftar yemeğine Başkan Çolakbayrakdar eşi Fatma Çolakbayrakdar birlikte geldi.

Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar iftar saati öncesi bütün masaları tek tek gezerek selam verdi. Aileleri ile birlikte programa katılan personelin minik çocukları ile yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar’ın onlarla iletişime geçmesi ise zaman zaman eğlenceli anlar yaşanmasına neden oldu.

Ezan okunmadan önce mesai arkadaşlarına hitap eden Başkan Çolakbayrakdar, “Böyle güzel Ramazanlara erişmeyi Mevlam nasip eylesin diye dua ediyoruz. Yaklaşan kadir gecenizi ve Ramazan bayramını da şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin.” diye konuştu.

Bir çok ülkede Müslümanların rahat oruç tutamadıklarını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Bizlerin şükredecek çok şeyi var. Biz güzellikler içerisinde iftar ederken İslam coğrafyasında birçok Müslüman kardeşimiz zulme maruz kalıyor. Kiminin iftar edecek lokması yok kimisi ise maruz kaldığı baskılar nedeniyle iftarın saatini bile hesaplayamıyor. Bizler bu güzellikler içinde iftarımızı yaparken Allah’a hamd ve dua ediyoruz. Sizlerden ricam dualarınızın içinde zalimlerin zulmüne uğrayan tüm din kardeşlerimize yer vermenizdir. Rabbim en kısa sürede onlara da huzur nasip etsin. Kendi yurtlarında güzel ve mutlu ramazanlar ve bayramlar geçirsinler. İnşallah sizlerde evlerinizde ailenizle birlikte huzurlu ve mutlu bir Ramazan geçirirsiniz” ifadelerini kullandı.