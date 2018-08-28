Kocasinan Belediyesi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Çevreye ve doğaya değer vermesiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Sokak hayvanları için Beslenme üniteleri ve küçük dostlar ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri’ye ve Türkiye’ye örnek oluyoruz. Bu sayede Türkiye genelindeki diğer belediyelerde bu tür çalışmalar yapmaya başladı. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan sakinlerinin, sokak hayvanlarının hasta veya yaralanmaları durumunda Çözüm Merkezine ulaşmaları veya 222 70 00 no’lu telefon numarasını aramalarının yeterli olacağı söyledi.

Yaptığı hizmetlerle farkındalık oluşturmaya ve vatandaşların takdirini toplamaya devam eden Kocasinan Belediyesi, İlçenin muhtelif yerlerine yerleştirdiği beslenme noktaları ile sokak hayvanlarının ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılayarak onlara daha yaşanabilir bir ortam sunuyor. Aynı zamanda Türkiye’ye örnek olan‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracıyla da ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyor. Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı bu uygulamalar il genelinde olduğu gibi Türkiye genelinde de büyük beğeni ile karşılanarak, diğer belediyelere örnek oluyor. Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin yem dağıtırken çektiği video, sosyal mecrada hızlıca yayılırken videoyu gören vatandaşlar, kendi belediyelerinin de böyle bir uygulama yapmasını istiyor.