Kocasinan Belediyesi Yakut Mahallesi’ni asfaltlıyor

Son zamanlarda Yakut Mahallesi’nde yapılaşmanın giderek arttığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bu mahallemizde belediye olarak çalışmalarımızı daha da artırdık” dedi.

Ramazan süresince iftar saatlerini vatandaşın arasında, gündüzleri ise belediye ekiplerinin çalışmalarını takip ederek geçiren Başkan Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi Akmescit caddesindeki yol yapım çalışmalarını da yerinde inceledi.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak kadim mahallelerimiz içerisindeki yolların, kaldırımların yenilenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de Yakut Mahallesi, Akmescit Caddesi’ndeyiz. Geçtiğimiz yıllarda bu güzergâh üzerinde kamulaştırma ve istimlak çalışmaları tamamlanmıştı. Diğer kurumların da alt yapı çalışmalarını bitirmesiyle, yol yapım çalışmalarına başladık. Bilindiği üzere Yakut Mahallesi yeni yapılaşan bir mahalle, bu yüzden yol çalışmalarını, çevre düzenlemelerini ve park çalışmalarını elimizden geldiğince en hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Yakut Mahallesi’nin Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan olan girişini tamamlamıştık. Şimdi ise Akmescit Caddesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Bekir Yıldız Bulvarı’na olan girişini de tamamlamış olacağız.” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi’ndeki esnafları da ziyaret ederek sohbet etti.