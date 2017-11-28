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28 Kasım 2017 09:34

Kocasinan Belediyesi Yavuz Selim Mahallesi’ni de yeniledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yavuz Selim Mahallesi’nde yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde inceledi.

Kocasinan Belediyesi Yavuz Selim Mahallesi’ni de yeniledi

28 Kasım 2017 09:34


Mahallede yapılan çalışmaları inceleyip, vatandaş ve esnaflarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, yeni asfalt plentiyle Kocasinan’ın dört bir yanında yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getirdiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, hava şartları elverdiğince çalışmaları aralıksız sürdürerek Kocasinan bölgesinin çehresini değiştirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Her fırsatta mahalle muhtarlarıyla ve bölge sakinleriyle bir araya gelerek yapılması gerekenler için bölgeye göre çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda Yavuz Selim Mahallesi’ni ziyaret ettiğimizde vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini dinlemiştik. Mahallemize vatandaşlarımızın beklentileri neticesinde proje ve hizmetler ürettik. Elektrik hatların yer altına alınmasından sonra Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz mahallenin tamamını asfaltladı. 7 bin 700 ton asfalt serimi gerçekleştirdiğimiz mahallemizde ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız. Yaptığımız yatırımlar neticesinde ilçemiz hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, mahalleye yapılan çalışmaların hem bölgeyi daha da güzelleştirdiğini hem de bölgenin değerini artırdığını sözlerine ekledi.




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