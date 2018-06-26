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26 Haziran 2018 12:04

Kocasinan Belediyesinden alternatif yol atağı

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’ye Kuzey Çevre Yolu’ndan başlayıp, Osman Kavuncu Bulvarı’na bağlayan yeni bir ulaşım aksı kazandırıyor.

Kocasinan Belediyesinden alternatif yol atağı

26 Haziran 2018 12:04


Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Vezirler ve Elisevenler Caddelerinde alternatif yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uzunluğu, ara yollarıyla beraber 3 bin metre, genişliği ise 25 metreve toplam maliyeti yaklaşık 4 Milyon TL olan yeni yola, 25 bin ton alt temel malzeme ile 17 bin 470 ton asfalt serimi yapılması hedefleniyor.


Kocasinan’ı baştan aşağı dizayn ederek ‘Yenilenen Kocasinan’ı şekillendiren Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Bulvarına alternatif olabilecek yeni bir ulaşım güzergahı için başlatmış olduğumuz yol çalışmalarında, Vezirler Caddesi’nin Sinan Köprüsü’yle birleştiği yerdeyiz. Buradan başlayıp Bekir Yıldız Bulvarı’na kadar uzanacak hattı, inşallah bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yolun tamamlanmasıyla Kuzey Çevre Yolu’ndan başlayıp, Osman Kavuncu Bulvarı’na kadar yeni bir ulaşım aksını Kayserimize kazandırmış olacağız. Diğer kurumların alt yapı çalışmaları tamamlandığında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yol asfaltlama çalışmalarına başlayacak ve en kısa sürede bu yol trafiğe açılacak. Yeni yol, ciddi manada trafiği rahatlatarak, vatandaşlarımıza daha konforlu ulaşım imkanı sunacak. Yapılan çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.




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