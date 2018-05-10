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10 Mayıs 2018 15:58

Kocasinan Belediyesinden Engelliler Haftası etkinliği

Kocasinan Belediyesi ve Genç Memur-Sen iş birliğinde Engelliler Haftası dolayısıyla pilav şenliği düzenlendi.

Kocasinan Belediyesinden Engelliler Haftası etkinliği

10 Mayıs 2018 15:58


Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı M.H.Nail Anlar, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler ile davetliler katıldı.


Programda şarkı sözlerini işaret diliyle ifade eden öğrenciler, engellerinin başarıya ve hayata dair hiçbir engel oluşturmadığını vurguladı. Programda çocukların yoğun sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla işaret diliyle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlarınhayatlarını kolaylaştırma gayreti içinde olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, onların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz. Unutulmamalıyız ki; hepimiz birer engelli adayıyız. Bundan dolayı Kocasinan’ımızı daha da yaşanabilir bir ilçe hale getirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Öğrenciler ise işaret diliyle Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar da aynı şekilde karşılık verdi. Başkan Çolakbayrakdar’ın, öğrencilerle işaret dili kullanarak keyifli bir sohbete imza attığı ve renkli görüntülerin oluştuğu program, katılımcılara pilav ikram edilmesiyle sona erdi.




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