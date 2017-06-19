Kocasinan Belediyesi’nden esnafa modern iş yerleri

Başkan Çolakbayrakdar, ihalenin sonuçlanıp, yapıların tamamlanmasıyla bölgede yaşam standartlarının yükseleceğini vurguladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha yaşanabilir bir Kocasinan için aralıksız çalışıyoruz. Bu kapsamda ihale ettiğimiz; Plevne Mahallesi’nde dükkan ve mezat salonu yapım işi, bölge esnafımızın ilçe sakinlerine daha iyi ve daha konforlu koşullarda hizmet vermesini sağlayıp, bölgenin canlanmasına katkı sunacaktır. Her şey daha güzel bir Kocasinan için. Şimdiden ihalenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Plevne Mahallesi’ne 6 adet dükkan ve mezat salonu yapılması ile ilgili açık teklif usulüyle yapılan ihale, Kocasinan Belediyesi ihale komisyon toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi İhale Komisyonu Başkanı Murat Tunçtan yönetiminde yapılan ihaleye 13 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 937 bin 246 lira 76 kuruş olan ihale, dosyalarda gerekli incelemelerin yapılması amacıyla sonlandırıldı. İhale sonucunun ise gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Komisyon tarafından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.