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26 Ağustos 2018 12:59

Kocasinan Belediyesi’nden Kurban Bayramı’nda profesyonel hizmet

Kocasinan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığı hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmesine katkı sağladı.

Kocasinan Belediyesi’nden Kurban Bayramı’nda profesyonel hizmet

26 Ağustos 2018 12:59


Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kurban hizmetiyle bu yıl da Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek,“Kurban Bayramı boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmadan sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir bayram geçirdik. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirdik. Çok şükür vatandaşlarımıza kusursuz hizmet vererek, daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmelerini sağladık. Vatandaşlarımızın da bu hizmetlerden yararlanıp, bizlere memnuniyetlerini bildirmeleri mutluluk verici. Bundan dolayı emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bundan sonrada Kocasinan’ı ve şehrimizi daha güzel bir noktaya taşımak için gayretlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı. Kocasinan Belediyesi tarafından Oymaağaç Mahallesi başta olmak üzere 11 farklı noktada profesyonelce kesim hizmeti verildi. Kayserililere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına oluşturulan mobil kurban kesim yerlerinin teknolojik, hijyenik, sıhhi bir kesim alanı olması ve tüm detayların düşünülmüş olması vatandaşlarda memnuniyet oluşturdu. Bu çerçevede Veteriner, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park- Bahçeler, Mezarlıklar ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü gibi birimler, 7/24 saat prensibiyle vatandaşlara hizmet sundu. Veteriner Müdürlüğü ekipleri, Bayram boyu ve sonrasında da kesim yerlerini sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırarak, Kayserililere daha sağlıklı bir çevre sundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri ise modern araçlar ile yürüttüğü çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz bir ortam sağladı.


Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi personeline teşekkür etti.




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