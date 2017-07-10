Kocasinan Belediyesinden sokak hayvanları için büyük hassasiyet

Sosyal belediyeciliğin her alanında belediyenin şefkat elini yansıttıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Allah’ın yaratmış olduğu canlıları unutmuyoruz. Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda hatırlayacağınız gibi kış şartları nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve diğer canlılar için de doğaya 5 ton yem bırakmıştık. Şimdi ise hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Veteriner Müdürlüğü ekiplerimizce ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirildi. Böylelikle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını daha da iyileştirmek ve sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Vatandaşlar ise çevreye ve doğaya gösterdiği hassasiyetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.