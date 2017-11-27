Kocasinan Belediyesi’nden vergi mesaisi

Vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için hafta sonu da mesai yapan Kocasinan Belediyesi, vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için son gün 30 Kasım Perşembe Günü olduğunu hatırlattı.

Çalışma saatlerinde düzenleme yaparak, vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi tarafından, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için 27-28-29 ve 30 Kasım Perşembe günü saat 19:00’a kadar veznelerin açık olacağı duyuruldu.

Kocasinan Belediyesi tarafından yayımlanan açıklamada vergilerin Kocasinan’a yapılan ve yapılacak olan hizmetlerde katkı sunduğu ve Kocasinan’ın daha da güzelleşmesine destek verdiğine dikkat çekildi.