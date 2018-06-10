Kocasinan Belediyesi’nden Yavuz Selim’e yeni bulvar

Yeni bulvar çalışmalarını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da ve hatta Kayseri’de trafiği rahatlatmak için özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

Yeni bulvarın yapımı ile Yavuz Selim, Ahi Evran ve Kocasinan Mahallelerinin daha hızlı bir şekilde yapılaşacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni Bulvar otuz metre genişliğinde olacak ve vatandaşların uzun süre ve konforlu bir şekilde kullanabileceği donanıma sahip olacak. Yeni bulvarın yapılması ile birlikte başta Yavuz Selim Mahallemiz olmak üzere Ahi Evran ve Kocasinan Mahallelerimizde de yapılaşma hızla artacak. Bu aks direkt olarak Yavuz Selim Mahallemize bağlanacak ve bu bölgedeki hemşehrilerimizin şehir merkezine ulaşımı daha hızlı ve konforlu olacak. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan işlerde konutlarla koordineli bir şekilde hızlanacak. Bu sayede Yavuz Selim mahallemizde imarlaşmanın hızlanması sağlanmış olacak ve bölgedeki mahallelerimiz de değer kazanmış olacak” şeklinde konuştu.

İnceleme sırasında çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, ricalarını geri çevirmediği çocuklarla bir süre top oynadı ve ardından onlara ‘Sinan ve Sinem’ çizgi karakterinden oluşan yapboz hediye etti.