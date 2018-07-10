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10 Temmuz 2018 13:28

Kocasinan Belediyesi’nin asfalt atağı hız kesmeden devam ediyor

Kocasinan Belediyesi’nin, Boztepe Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi’nin asfalt atağı hız kesmeden devam ediyor

10 Temmuz 2018 13:28

Bu kapsamda birinci etabın asfaltlama çalışmasının tamamlandığı yolu inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaz döneminde asfaltlama çalışmalarına hız vererek, hizmet atağını sürdürdüklerini vurguladı.


Çalışmaları büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar; “Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor, gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’müz, diğer mahallelerde olduğu gibi Boztepe Mahallesi’nde de yenileme çalışması yürütüyor. Planladığımız çalışma kapsamında Mahmut Şahin Caddesi’nin 1. etap asfaltlama çalışmaları; KASKİ, KCETAŞ, Kayserigaz ve diğer altyapı kurumlarının çalışmalarını bitirmesinin ardından tamamlandı. 4 bin 500 ton altyapı malzemesi kullanıldığı yolun, çevre düzenlemesi ve kilitli parke çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacak. Diğer kuruluşlarının altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte Elagöz Mahallemize kadar devam eden yolumuzu, tamamen yenilemiş olacağız. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.




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