Erciyes Üniversitesi öğrencileri de bunların başında yer alıyor. Hayvan sever öğrenciler sıcak havlar nedeniyle zorluk yaşayabilen hayvanlar için Kocasinan Belediyesi tarafından parklara konulan Sokak hayvanları besleme noktalarına yem bıraktı.

Kocasinan Belediyesi veterinerlik müdürlüğü ekipleri ile birlikte parklarda bulunan besleme noktalarına giden Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü öğrencileri beraberinde getirdiği 100 kg yemi minik dostlar için bıraktı.

Kocasinan Belediyesi’nin sokak hayvanları için gerçekleştirdiği çalışmaların övgüye değer olduğunu vurgulayan hayvan severler, “Belediyemizin yaptığı sosyal projelere destek verebilmek bizler için mutluluk verici bir durum. Biz hayvanları seviyor ve onlara değer veriyoruz. Kocasinan Belediyesi’nin de aynı hassasiyeti göstermesi bizleri gerçek manada memnun ediyor. Bu gibi çalışmaların artarak devam etmesini ve diğer kurumlara da örnek olmasını diliyoruz” dediler.

Eşref’i mahluk olan tüm canlılara karşı sorumlulukları olduğunu dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda hatırlayacağınız gibi sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumlarında onlara daha iyi hizmet verebilme noktasında ‘Küçük Dostlar Ambulansını’ hizmete sunmuştuk ve bu çalışmamamız Türkiye’de örnek oldu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyoruz. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz.” dedi.

Yeşil alanları ve parkları ile göz dolduran Kacasinan’ın bir çok noktasında sokak hayvanları besleme noktaları oluşturduklarını ve bunların veterinerlik müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bu merkezlerde sıcak havalar nedeniyle yem ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarımızda toplumun her kesiminden destek de görüyoruz. Üniversite öğrencilerimiz de bunların başında yer alıyor.” şeklinde konuştu.