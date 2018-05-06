Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 15:48

Kocasinan Çocuk Kulübü’nden muhteşem yıl sonu etkinliği

Kocasinan Çocuk Kulübü üyelerinin düzenlediği yıl sonu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kocasinan Çocuk Kulübü’nden muhteşem yıl sonu etkinliği

06 Mayıs 2018 15:48

Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak, hünerlerini sergileyen Kocasinanlı çocuklar, izleyenlerden tam not aldı.


Kocasinan Belediyesi tarafından milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurulan Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, aileleri için özel bir etkinlik hazırladı. Mimarsinan Mahallesi Kocasinan Çocuk Kulübü tesisinde düzenlenen etkinliğe, çocukların aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte birbirinden renkli gösteriler sergileyen çocukların performansları göz doldurdu. Programda çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler de hoşça vakit geçirdi. Etkinlik, müzikal tadında ve temposu oldukça yüksek oyunlarla devam etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuk Kulübümüzün bütün amacı; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimizle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği için, yarınları için huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile emek harcayarak, güzel bir gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Gösterileri büyük bir keyifle takip eden aileler ise Kocasinan Çocuk Kulübünün çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç