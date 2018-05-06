Kocasinan Çocuk Kulübü’nden muhteşem yıl sonu etkinliği

Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak, hünerlerini sergileyen Kocasinanlı çocuklar, izleyenlerden tam not aldı.

Kocasinan Belediyesi tarafından milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurulan Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, aileleri için özel bir etkinlik hazırladı. Mimarsinan Mahallesi Kocasinan Çocuk Kulübü tesisinde düzenlenen etkinliğe, çocukların aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte birbirinden renkli gösteriler sergileyen çocukların performansları göz doldurdu. Programda çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler de hoşça vakit geçirdi. Etkinlik, müzikal tadında ve temposu oldukça yüksek oyunlarla devam etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuk Kulübümüzün bütün amacı; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimizle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği için, yarınları için huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile emek harcayarak, güzel bir gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gösterileri büyük bir keyifle takip eden aileler ise Kocasinan Çocuk Kulübünün çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.