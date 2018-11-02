Kocasinan, dönüşümle Kayseri'nin yenilenen yüzü oluyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kentsel dönüşüm projeleriyle geleceğin Kocasinan'ını şekillendiriyor. Bunlardan biri olan Yunus Emre Mahallesi'ndeki 6 bloktan oluşan konutların inşaatları hızla devam ediyor. Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Dönüşüm projeleri tamamlandığında Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak” dedi.

Yeni Kocasinan için hassasiyetle çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan'ımıza, Kayseri'mize daha kaliteli hizmetler sunabilmek adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz ve bu çerçevede vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzurunu esas alarak, sosyal dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi adına kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Kentsel dönüşüm ve diğer alanlardaki yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Sosyal bir dönüşüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın karşılığını; hemşehrilerimizin güveni, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz. Bu çerçevede Yunus Emre Mahallesi kentsel dönüşüm alanında, inşaatına başladığımız konutlarımız, en kısa sürede tamamlanıp, hak sahiplerinin huzurlu bir şekilde oturacakları yuvalar haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “İlçemiz, kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte 7'den 70'e herkesin yaşamak istediği bir bölge haline gelecek” diyerek sözlerini noktaladı.