Kocasinan İlçe Müftülüğü Yaz Kur’an Kursları açıldı

Kocasinan Hacı Aliye Tarman Camii’nde gerçekleştirilen açılış programı öğrencilerden Fatih Cihan tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra yine Kur’an kursu öğrencilerinin oluşturduğu bir ilahi grubu tarafından ilahiler okundu.

Selamlama konuşması için söz alan Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, geçen yıl 3 ayrı dönem içerisinde 18 ila 20 bin arası çocukların camileri doldurduğunu, geleceğin teminatı olan çocukların camilere iştirak etmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, bu yılki yaz Kur’an kurslarının başarılı bir şekilde sürmesini temenni etti.

Çankaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler, anne-babalarınızın yönlendirmesiyle ve aynı zamanda kendi istek ve arzularınız sonucunda camilerimize ve Kur’an kurslarımıza geliyorsunuz. Buralarda bir taraftan Kur’an okumayı öğreniyorsunuz, diğer taraftan da dini değerlerimize, İslami bilgilere sahip oluyorsunuz. Sizlere, bunları öğreten hocalara ve hoca hanımlara teşekkür ediyorum. Yine sizleri gönderdikleri için ailelerinize de teşekkür ediyorum. Camilerimiz, sizlerle güzel, sizlerle neşeli olmaktadır.”

katılan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından yapılan dua ile program sona erdi. Düzenlenen programa İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, Kocasinan İlçe Müftülüğüne bağlı Erkilet bölgesinde görev yapan din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programın sonunda, çocuklara bayrak dağıtıldı ve cami dışında hep birlikte günün anısına fotoğraf çekinildi.