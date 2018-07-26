Kocasinan, Kayseri’yi Kuşçu’da ağırlamak için hazır

Kayserililer için iddialı bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Kuşçu Marina’da bu yılda çok renkli etkinlikler gerçekleştirecek.

Şehrin içerisinde deniz manzaralı bir dinlenme alanı olan Kuşçu’yu artık bir cazibe merkezi haline getirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek için bir dizi etkinlik hazırladıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesi ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret ediyoruz. Bu kapsamda geçen yıl olduğu gibi bu yılda Kuşçu Tatil Köyünü tanıtmak için çok renkli organizasyonlar hazırladık. Hafta sonunu doğal güzellikler içinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. Tüm vatandaşları etkinliğimize davet ediyorum. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı Gölü artık bir cazibe merkezi haline geldi” diye konuştu.

Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, olta balıkçılığından spor parkuru oyun ve etkinliklerine, jet ski ve fly board gösterilerine, çocuklar için özel etkinliklerden havi fişek gösterisine, ateşli ok gösterisinden konsere kadar 7’den 70’e herkese hitap edecek faaliyetler yer alıyor.

‘GELENEKSEL KUŞÇU TATİL KÖYÜ TANITIMI VE OLTA BALIKÇILIĞI GÜNLERİ’ KAPSAMINDA ETKİNLİKLER ŞÖYLE:

28 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ

Spor parkuru oyun ve etkinlikleri (Dart oyunu, penaltı atışları, okçuluk, rodeo, basket atışları, sumo güreşi, insan langırtı, gladyatör, elastik basket), çocuklar için özel etkinlikler, havai fişek ve ateşli ok gösterileri, paten şovu ve konser olacak.

29 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ

Jet ski ve fly board gösterileri, ok ile hedef vurma oyunu, halat çekme ve denge oyunu ile son olarak ödül töreni düzenlenecek.

Etkinlik için 28 Temmuz Cumartesi Günü saat 14:00’da Pazar Günü ise saat 09:30’da; Kocasinan Şimşekspor, Barbaros Kocasinan Spor Kulübü, Sümer Sahası (Adliye karşısı), Gülpark Sinan Kafe, Erkilet Camiikebir Mahallesi Muhtarlığı, Zümrüt Mahallesi Muhtarlığı, Alsancak Mahallesi Muhtarlığı, Kayabaşı Semt Konağı, Kocasinan Akademi Yakut, Erciyesevler ve Mimarsinan tesislerinin ile belediye önünde otobüs kalkacak.