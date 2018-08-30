Kocasinan, Kayseri’yi Yemliha’da Ağırlamak İçin

Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yemliha’da bu yılda çok renkli etkinlikler gerçekleştirecek.

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler katan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinliği hem Kayseri’nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla düzenlediklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak Yemliha Mahallemizin yamula patlıcanını tanıtmak için bu yılda çok renkli organizasyonlar hazırladık. Hafta sonunu doğal güzellikler içinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. 1 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin milli ve manevi değerlerini dünyaya tanıtmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çocuklara özel etkinliklerden konsere kadar 7’den 70’e herkese hitap edecek faaliyetlerin yer alacağı etkinlikte, Özellikle Türk Halk Müziği’nin ünlü isimlerinden Kürşat konser verecek, sonrasında ise nice sürprizler yer alacak.