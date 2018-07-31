Kocasinan kentsel dönüşümle yeni çehresine kavuşuyor

Kocasinan Belediyesinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Yunus Emre Mahallesi’nde ki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,“Yunus Emre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere vatandaşlarımızla anlaşmalarımızı tamamlamıştık. Ardından iseimarsız yapıların yıkımı, projelendirme, ruhsatlandırma ve zemin iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak, bu yıl inşaatlara başlamıştık. İnşallah en kısa süre içerisinde de binalarımız yükselmeye başlayacak. Yunus Emre Mahallesi’nden başlayan bu dönüşüm Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi’ni de içine alarak bütün bölgeyi kapsayacak şekilde devam edecek. Kocasinan Bölgesi içerisinde, buna benzer mahallelerimizde de değişim dönüşümü hızlıca devam ettiriyoruz.Kocasinanımızın içerisindeki mahallelerimizi,çağdaş normlarda, güzel konutlarla, çevre düzenlemelerini yaparak, yol, park vs. ihtiyaçlarını gidererek, Kocasinan’a yakışır hale getireceğiz. İnşaatlarımız yapıldıktan sonra hak sahipleri yeni evlerine kavuşacaklar. Şimdiden yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin her birini ‘Yeni Kocasinan’a hazırlamak ve vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.