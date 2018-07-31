Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 11:42

Kocasinan kentsel dönüşümle yeni çehresine kavuşuyor

Kocasinan Belediyesinin; Yunus Emre, Yavuzlar ve Gaziosman Mahallelerini de içine alacak şekilde başlattığı kentsel dönüşüm projesi ile ilçe yeni görünümüne kavuşuyor.

Kocasinan kentsel dönüşümle yeni çehresine kavuşuyor

31 Temmuz 2018 11:42


Kocasinan Belediyesinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Yunus Emre Mahallesi’nde ki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,“Yunus Emre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere vatandaşlarımızla anlaşmalarımızı tamamlamıştık. Ardından iseimarsız yapıların yıkımı, projelendirme, ruhsatlandırma ve zemin iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak, bu yıl inşaatlara başlamıştık. İnşallah en kısa süre içerisinde de binalarımız yükselmeye başlayacak. Yunus Emre Mahallesi’nden başlayan bu dönüşüm Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi’ni de içine alarak bütün bölgeyi kapsayacak şekilde devam edecek. Kocasinan Bölgesi içerisinde, buna benzer mahallelerimizde de değişim dönüşümü hızlıca devam ettiriyoruz.Kocasinanımızın içerisindeki mahallelerimizi,çağdaş normlarda, güzel konutlarla, çevre düzenlemelerini yaparak, yol, park vs. ihtiyaçlarını gidererek, Kocasinan’a yakışır hale getireceğiz. İnşaatlarımız yapıldıktan sonra hak sahipleri yeni evlerine kavuşacaklar. Şimdiden yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin her birini ‘Yeni Kocasinan’a hazırlamak ve vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç