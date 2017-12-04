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04 Aralık 2017 17:46

Kocasinan Meclis toplantısında engelli duyarlılığı

Kocasinan Belediyesi, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Meclis toplantısında engelli duyarlılığı

04 Aralık 2017 17:46

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, Kocasinan Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı artırmak amacıyla hazırlanan kamu spotu izlendi.



Engellilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelsiz bir yaşam için her zaman yanlarındayız” dedi.



MHP Grubu adına konuşma yapan MHP Meclis Üyesi Kazım Yücel ise işaret dili ile kamu spotuna destek veren Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Kamu spotu izlendikten sonra Kocasinan Belediyesi Aralık Ayı meclis toplantısında gündemde bulunan toplam 25 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında Erkilet Osmangazi, Talatpaşa, Cırgalan, Oymaağaç ve Turgutreis Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılması talebi de oylandı. Yine bir sosyal sorumluluk örneği sergileyen Kocasinan Belediyesi Meclisinde, engellilere nakdi yardım konusu oy birliğiyle kabul edildi.



Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan sınırları içerisinde ikamet eden çölyak hastalarına 2018 yılında üç ayda bir iaşe verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Çolakbayrakdar, çölyak hastalarının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Kocasinan sınırları içerisinde 70’e yakın çölyak hastamız var. Bilindiği üzere çölyak hastaları, glutensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Yoksa kemik ve kas erimeleri gibi olumsuzluklar yaşıyorlar” diye konuştu.


Toplantıda ayrıca, Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde yeni yapılan parka Öğretmenler Parkı isminin verilmesi kararı alındı. Başkan Çolakbayrakdar, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde ağaç dikme etkinliği düzenledik. Burada günün anlamına ilişkin yeni yapılan parka Öğretmenler Parkı ismini verdik” ifadelerini kullandı.



Aralık ayı Meclis Toplantısının son gündem maddesinde yer alan Turgutreis Mahallesi Dereköy sokakta bulunan parka ise Şehit Fahrettin Livçalkan ismi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.



Aralık ayı meclis toplantısı Başkan Çolakbayrakdar’ın, alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi.




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