İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocasinan, Mutlu Etmek İçin Engel Tanımıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Şeker Mahallesi TOKİ’de gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliğine, engel tanımadan oyunlara katılan tekerlekli sandalyedeki küçük çocuk damga vurdu.

Kocasinan Belediyesi tarafından Şeker Mahallesi TOKİ'de gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliğine, engel tanımadan oyunlara katılan tekerlekli sandalyedeki küçük çocuk damga vurdu. Engelli çocuğun etkinlikte diğer çocuklarla birlikte eğlencelere katılması, oyun oynamanın bir engeli olmadığını Kocasinan Belediyesi aracılığıyla göstermiş oldu.


Sokak Oyunları Şenliklerini bu sefer Şeker Mahallesi TOKİ'de gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, 7'den 70'e herkesin yüzünü güldürdü. Özellikle engelli bir çocuğun etkinlikte diğer çocuklarla birlikte eğlencelere katılması, oyun oynamanın bir engeli olmadığını gösterdi. Oyun halkasının ortasında yer alan küçük çocuğun gözlerindeki mutluluk, etkinliğe katılanların da mutluluğuna sebep oldu.


Sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşların takdirini kazanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgularken; bilhassa engelli çocuklar için hassasiyetlerinin arttığını ifade etti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sosyal desteklerle yetişkin-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek herkes için hizmet üretip, herkesin başkanı olmak adına gayret ettiklerini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlarımız için de hassasiyetle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.