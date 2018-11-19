İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocasinan Şimşekspor:2 - Gültepespor:3

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.

Hafta karşılaşmasında Gültepespor, Kocasinan Şimşekspor'u 3-2 mağlup etti. Gergin geçen maçta Kocasinan Şimşekspor'dan 3 oyuncu kırmızı kart gördü.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Aydoğan Mantar, Kemal Hattatioğlu, Ömer Hürcan Yücel


Saha Komiseri: Şinasi Acar


Kocasinan Şimşekspor: Hasan Korkmaz, Yunus Emre Büyükçekiç, Mertcan Babayiğit, Atakan Kökkaya, Ömer Kaya, Abdullah Enes Ozan, Mevlüt Padak, Ümit Ergüner, İhsan Yasıt (dk.36 Eren Topuz), Ramazan Bulmuş, Muhammed Emin Ergin


Gültepespor: Gökhan Ödem, Atakam Umar, Tuncay Aydoğan (dk.60 Ziya Bulut), Cankat Yalçın, Mustafa Aydın, Alihan Soyak, Y.Emre Altınalana, Şahin Boz, Turgut Kıvrak, Kubilay Babacan, Hakan Bıyık


Goller: Hakan Bıyık (dk. 10), Kubilay Babacan (dk. 55), Ziya Bulut (dk. 70) (Gültepespor) Mevlüt Padak (dk. 11), Muhammet Emin Ergin (dk. 90) (Kocasinan Şimşekspor)


Kırmızı Kartlar: Ramazan Bulmuş (dk. 34), Ümit Ergüner (dk. 71), Atakan Kökkaya (dk. 85) (Kocasinan Şimşekspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.