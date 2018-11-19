Kocasinan Şimşekspor:2 - Gültepespor:3

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.
Hafta karşılaşmasında Gültepespor, Kocasinan Şimşekspor'u 3-2 mağlup etti. Gergin geçen maçta Kocasinan Şimşekspor'dan 3 oyuncu kırmızı kart gördü.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Aydoğan Mantar, Kemal Hattatioğlu, Ömer Hürcan Yücel
Saha Komiseri: Şinasi Acar
Kocasinan Şimşekspor: Hasan Korkmaz, Yunus Emre Büyükçekiç, Mertcan Babayiğit, Atakan Kökkaya, Ömer Kaya, Abdullah Enes Ozan, Mevlüt Padak, Ümit Ergüner, İhsan Yasıt (dk.36 Eren Topuz), Ramazan Bulmuş, Muhammed Emin Ergin
Gültepespor: Gökhan Ödem, Atakam Umar, Tuncay Aydoğan (dk.60 Ziya Bulut), Cankat Yalçın, Mustafa Aydın, Alihan Soyak, Y.Emre Altınalana, Şahin Boz, Turgut Kıvrak, Kubilay Babacan, Hakan Bıyık
Goller: Hakan Bıyık (dk. 10), Kubilay Babacan (dk. 55), Ziya Bulut (dk. 70) (Gültepespor) Mevlüt Padak (dk. 11), Muhammet Emin Ergin (dk. 90) (Kocasinan Şimşekspor)
Kırmızı Kartlar: Ramazan Bulmuş (dk. 34), Ümit Ergüner (dk. 71), Atakan Kökkaya (dk. 85) (Kocasinan Şimşekspor)