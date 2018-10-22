Kocasinan Türkiye'ye tanıtıldı

Kocasinan'ın güzellikleri ve ilçeye yapılan yatırımlar, Türk Halk Müziği'nin ünlü isimlerinden Kürşat'ın eğlenceli sunumuyla Gündüz Gece Programı'nda 3 farklı bölümle tanıtıldı.

Kanal 7 ekranlarında; Kocasinan'ın kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri ile yemek kültürü ve Kocasinan Akademi tesislerinin tanıtıldığı programda Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da röportajına yer verildi. Özellikle Akademi Tesislerinde verilen kurslar sayesinde kursiyerlerin el emeği ürünleri ile ev ekonomisine katkı sunmaları dikkat çekildi. İlçenin farklı bölgelerinde çekimlerin gerçekleştirildiği program, Kürşat'ın kendine has sunumuyla ve Kocasinanlı vatandaşlarının eşsiz sohbetiyle renklendi. İlk olarak Yemlihalılar ile söyleşiler yapıp, Yamula Patlıcanı'ndan karnıyarık ve reçel tarifi alan Kürşat, güveçte yaprak dolması, kuzu çevirme, turşu, katmer gibi lezzetleri de tanıttı. Çobanlar ile birlikte koyun güden Kürşat, ayçiçek tarlasında yapılan hasata da eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu. Tarihe beşiklik eden Kültepe'nin de tanıtıldığı program, herkesin sevgisini kazanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın samimi sohbetiyle renklendi. Kürşat ve ekibini, kadim şehrin kadim ilçesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri, tarihte İpek Yolu'nun merkezinde yer almış ve Ticaretin Beşiği olan bir şehirdir. Tarihe beşiklik eden Kültepe, Kaniş-Karum'un bulunduğu yer, Kocasinan sınırları içerisindedir. Birçok tabiat güzellikleri ve kültürel zenginliklerini içinde barındıran ilçemizde, özellikle belediyemizin ismini taşıdığı Mimar Sinan'ın bütün Avrupa'da yaptığı eserler günümüze kadar ulaşmıştır. Bu vesileyle zengin ve köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kocasinanımızın milli ve manevi değerlerini, kültür, sanat ve turizm gibi faaliyetlerimizle gelecek nesillere aktarmak için yoğun gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan'ı her yönüyle ekrana taşıyan Gündüz Gece Programı, Kocasinan Akademi tesislerinin tanıtımıyla devam etti. Kayseri şivesiyle programa renk katan Kürşat, özellikle Dolgu Bebek Yapımı kursuna katılarak, el emeği göz nuru ürünleri ortaya çıkaran Anadolu kadınlarıyla neşeli sohbetler gerçekleştirdi. Ardından General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'nde eğitmenlerden bilgi alan Kürşat, gençlerin drone gibi insansız hava araçları çalışmalarına hayran kaldı.