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07 Eylül 2018 12:12

Kocasinan yeni tesisleriyle çağ atlıyor

Sosyal belediyecilik anlamında Türkiye’ye örnek olan Kocasinan Belediyesi’nin Turgutreis Mahallesi’ndeki Aile Sağlık Merkezi ve sosyal tesis çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan yeni tesisleriyle çağ atlıyor

07 Eylül 2018 12:12

İnşai çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getirerek, Kocasinan’ı yeniliyoruz” dedi.


Turgutreis Mahallesi’ne yapılan toplamda bin 300 metrekare alana sahip sosyal tesis ile bin 800 metrekare alanı kapsayan Aile Sağlık Merkezi’nin inşai çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.


Tesislerin hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel, sanatsal ve sağlık anlamında büyük bir kazanım sağlayacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getiriyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda hizmetler üretiyoruz. Gerek çevre düzenlemesi, yol ve parklar gerekse bu şekilde tesisler gibi hizmetler yaparak, Kocasinan’ı yeniliyoruz. Burada mahalle sakinlerimizin yoğun talebi aile sağlık merkezinin yapılmasıydı. Kocasinan Belediyesi olarak bütün gayretimiz, çabamız, vatandaşlarımızın yaşadığı bölgede, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve hemşehrilerimizi memnun etmektir. Yapıyı tamamladıktan sonra Sağlık Müdürlüğümüz, içinin tefrişi ve doktorların teminini gerçekleştirmesiyle hemşehrilerimize hizmet verecek bir birimi daha ilçemize kazandırmış olacağız. Hemen yanında, Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet verecek sosyal tesisimizin de inşaatı devam ediyor. Bu ve benzeri hizmetleri tüm mahallelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, hizmetler neticesinde Kocasinan’ın, Kayseri’nin yeni yüzü olacağını vurgulayarak tamamladı.




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