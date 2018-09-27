Kocasinan yeşilleniyor, Kayseri güzelleşiyor

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı atölyede yetiştirdiği bitkilerle, sonbahar mevsiminde de Kocasinan'ın dört bir yanını güzelleştiriyor. Fidanlığı gezerek, seradaki çeşitli bitkileri inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaptığımız çalışmalarla Kocasinan'ın yeşil dokusunu Dünya standartlarının üzerine çıkarmamıza rağmen yetinmiyor ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz ”dedi.

Kocasinan'ı, yeşil alanları ve parklarıyla her geçen gün daha da güzelleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bir yandan ilçemizin dört bir yanına fidan dikerken diğer yandan ilçemizi çeşitli bitkilerle rengarenk hale getiriyoruz. Özellikle atölyemizde ağaç ve mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Bu çerçevede ilçe genelinde sonbahar ve kış mevsimlerine uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Sıklıkla belirttiğimiz gibi daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” diye noktaladı.