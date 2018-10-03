Kocasinan, zengin tarihiyle de dünyanın geçmişine ışık tutuyor

Bereketli toprakları ve bol oksijenli havasıyla Kayseri'ye güzellik katan Kocasinan, yer altı zenginlikleriyle de 7 ile 10 milyon yıl öncesine ışık tutuyor. Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan ve Çevril Mahalleri kırsalında devam eden kazı çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Arkeologlar özenli bir çalışma ile burada daha önce türüne hiç rastlanmamış canlıların izlerini ortaya çıkıyor” dedi.

Bölgeyi inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, burada 7 ile 10 milyon yıl öncesine ait arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığına dikkat çekerek, “Arkeolog ve antropologlar özenli bir çalışma ile daha önce türüne hiç rastlanmamış canlıların izlerini ortaya çıkartıyorlar. Bu işle ilgili ehil insanlardan, bu bölgenin ulusal ve uluslararası alanda ilgi uyandırdığını öğrendik. İnşallah burada yapılan çalışmalar neticesinde uluslararası kamuoyunu da ilgilendiren yeni bilgiler çıkacaktır. Laboratuvar çalışmaları sonrası başka bir tür olduğu ortaya çıkarsa, bunlar dünyadaki tek örnekler olarak literatüre geçecek. ‘İğne ile kuyu kazmak' tabirini birebir yaşayan kazı ekibine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Arkeolog Özge Kahya ise yaklaşık 1 aydır bölgede kazı çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Öncelikle gördüğümüz fosilleri kurtarmaya çalışıyoruz. Daha sonra bulduğumuz fosilleri tamamen temizleyerek, kazılarımıza devam edeceğiz. Bu kazı çalışmaları yer altı zenginliklerinden dolayı uzun yıllar sürebilir” diye konuştu.