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07 Temmuz 2017 13:19

Kocasinan’da 07.07.2017’de 16 nikah kıyıldı

Kocasinan Belediyesi Nikah Salonunda 07.

Kocasinan’da 07.07.2017’de 16 nikah kıyıldı

07 Temmuz 2017 13:19

07.2017’de 16 nikah kıyıldı.



Çiftler tarafından uğurlu olduğu kabul edilen 07.07.2017 tarihinde Kocasinan Belediyesi Nikah Salonunda 16 çift birlikte yaşama sözü verdi. Dünya evine girmek için ilk adımı atan Merve ve Emre Karabulut çifti, 07.07.2017 tarihinde nikah sırası almak için 4 ay öncesinden araştırma yapmaya başladıklarını, yer bulamayınca bir tanıdıklarının yardımı vasıtasıyla söz konusu tarihte sıra alabildiklerini söyledi.



Mutluluklarını ve heyecanlarını dile getiren çift, “Yaklaşık 1 buçuk yıldır birlikteyiz. Artık yollarımızı birleştirdik, bundan sonra da hep birlikte olacağız inşallah. Bugünün tarihini özellikle seçtik. Yaklaşık 4 ay önce ayırttık yerimizi. Hatta yer bulamamıştık ama tanıdıklar sayesinde bugünü ayarladık. Yoksa bu tarih biraz imkansız gibiydi. Sevdiğin insan olunca karşındaki kişi seni anladığında evlilik gerçekten çok güzel bir şey. İnşallah mutluluğumuz bir ömür boyu sürer” diye konuştu.




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