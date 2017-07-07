Kocasinan’da 41 çift 7.7.2017’de nikah kıydırdı

07.2017 tarihinde hayatlarını birleştirdi.

Vatandaşların her zaman yanında yer alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu özel günde evlenen çiftlere sürpriz yaparak, cübbe giyip nikah kıydı. Nikah sonrası konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’a 41 kere maşallah diyorum” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın bizzat kıydığı nikah törenlerinde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan genç çiftler ‘Evet‘ diyerek yeni birer hayata adım atmış oldular. Başkan Çolakbayrakdar, genç çiftlere içinde Kur’an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı, ilk imzayı atacakları bir kalem ve Türk Bayrağı bulunan nikâh seti hediye etti.

Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu’nda yaz bereketi yaşandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Unutulması zor rakam olan 07.07.2017 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak bugün 41 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. 41 kere maşallah diyorum. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak birer aile yuvası olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Değerlerimize sahip çıkan nice nice yuvalar oluşması dileğiyle dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Yeni evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” diyerek tamamladı.

Başkan Çolakbayrakdar, nikah sonrası genç çiftlerin aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmesiyle nikah noktalandı.