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12 Haziran 2018 11:17

Kocasinan’da 5 ayda bin çift nikah kıydı

Mutlu yuvalar için imzaların atıldığı Kocasinan Belediyesi Nikah Salonunda, yılın ilk 5 ayında toplam bin çiftin nikah akdi gerçekleştirildi.

Kocasinan’da 5 ayda bin çift nikah kıydı

12 Haziran 2018 11:17


Ailenin, toplumun çekirdeği olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yılın ilk 5 ayında toplam bin çiftin mutlu birer yuva için Kocasinan’da ‘Evet’ dediğini belirterek, 40 çiftin de yabancı uyruklu olduğunu söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında yanında oluyoruz. Daha sağlıklı bir nesil oluşturmak ve daha huzurlu bir aile yapısına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Modern nikah salonuyla çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları modern ve nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere içinde; Kur’an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan ‘Nikah Seti’ hediye ediyoruz. Hemşehrilerimin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası kurmalarını Allah’tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu’nda evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.




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