İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocasinan'da 7'den 70'e herkes mutlu

‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla gece gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı hizmetleriyle 7’den 70’e herkesin yüzünü güldürüyor.

‘Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla gece gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı hizmetleriyle 7'den 70'e herkesin yüzünü güldürüyor. Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak 7'den 70'e herkesin mutlu olması özellikle çocukların yüzlerinin gülmesi için hizmet ettiklerini vurguladı.


Erkilet Camikebir Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarla sohbet edip, hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, yaz boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “Belediye olarak etkinliklerimizde çocuklarımız keyifli zaman geçirirken; mahalle sakinlerimiz ise bir araya gelerek mahalle kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Her gittiğimiz yerde yoğun katılımla etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle ‘Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir” ifadelerini kullandı.


Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynayan çocuklar, keyifli vakit geçirirken aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.