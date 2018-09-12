Kocasinan'da 7'den 70'e herkes mutlu

‘Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla gece gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı hizmetleriyle 7'den 70'e herkesin yüzünü güldürüyor. Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak 7'den 70'e herkesin mutlu olması özellikle çocukların yüzlerinin gülmesi için hizmet ettiklerini vurguladı.

Erkilet Camikebir Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarla sohbet edip, hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, yaz boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “Belediye olarak etkinliklerimizde çocuklarımız keyifli zaman geçirirken; mahalle sakinlerimiz ise bir araya gelerek mahalle kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Her gittiğimiz yerde yoğun katılımla etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle ‘Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir” ifadelerini kullandı.

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynayan çocuklar, keyifli vakit geçirirken aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı.