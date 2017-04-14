Kocasinan’da Ağaçlandırma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu seferde Yenidoğan ve Kocasinan Mahallesi’nde Sümer Ortaokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesi ve Gül Kreşi öğrencileriyle birlikte ağaç dikti. Daha yeşil Kocasinan için her hafta Çarşamba günleri ağaç dikim etkinliğini düzenli bir şekilde yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İlçemizi daha modern ve daha da güzel hale getirmek için park ve yeşillendirme çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Bu yapılanların hepsi gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz içindir. Yeşillendirme çalışmalarına büyük gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikte, Park ve Bahçeler Müdürü İrem Yıldırım, öğrencilerle birlikte ağaç dikti.