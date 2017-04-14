Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 12:00

Kocasinan’da Ağaçlandırma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi tarafından ’Daha Yeşil Kocasinan’ çalışmaları kapsamında öğrenciler ile birlikte ağaç dikimi etkinliğine bir yenisi daha eklendi.

Kocasinan’da Ağaçlandırma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

14 Nisan 2017 12:00


Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu seferde Yenidoğan ve Kocasinan Mahallesi’nde Sümer Ortaokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesi ve Gül Kreşi öğrencileriyle birlikte ağaç dikti. Daha yeşil Kocasinan için her hafta Çarşamba günleri ağaç dikim etkinliğini düzenli bir şekilde yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İlçemizi daha modern ve daha da güzel hale getirmek için park ve yeşillendirme çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Bu yapılanların hepsi gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz içindir. Yeşillendirme çalışmalarına büyük gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Etkinlikte, Park ve Bahçeler Müdürü İrem Yıldırım, öğrencilerle birlikte ağaç dikti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    19°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:11
  • Güneş :05:54
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:31
  • Akşam :19:22
  • Yatsı :20:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!