Kocasinan’da; anneler sağlıklı, çocuklar mutlu

Kocasinan Akademi Erciyesevler tesisi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, anneler ve anne adayları katıldı. Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi çalışanlarından Ebe Kübra Sırsaklar, anne sütünün önemi, emzirmenin anneye ve bebeğe faydaları gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. Anne sütü ile beslenmenin, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme şekli olduğunu vurgulayan Kübra Sırsaklar, “Anne sütü; annenin bebeğine vereceği ilk ve en güzel hediyedir. Her annenin emzirme hakkı vardır. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız; çocuğun dünyaya geldiğinden itibaren 1 saat içerisinde anne sütüne başlaması gerektiğine dikkat çekiyor ve destekliyorlar. Bebeğe İlk 6 ayda sadece anne sütü verilmelidir. Anneler, çocuklarını etkin bir şekilde emzirdiği takdirde çocuğun suya bile ihtiyaç duymaz. İlk 6 aydan sonra 2 yaşına kadar anne sütünün verilmesini destekliyoruz. Anne sütü, çocuklar için önemi ise en doğal, en uygun ve en taze besindir” diye konuştu.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi çalışanlarından Ebe Adiviye Görkem ise anne sütüyle beslenmenin gerekliliğine dikkat çekti.

Düzenlenen eğitim seminerleriyle daha da bilinçlendiklerini ifade eden kadınlar ise, böyle bir imkan sunduğu için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kadınlar tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.