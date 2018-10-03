Kocasinan'da, Başkan ile esnaf el ele

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Dere Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, “Bizleri, ekmeğini paylaşarak gönül sofralarında misafir eden güler yüzlü hemşehrilerime her zaman en iyisini yapmanın gayreti içindeyiz” dedi.

Hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun ilgisiyle karşılandı. Pazarcı esnaflarına hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunarak, tezgahın başına geçen Başkan Çolakbayrakdar, esnafa yardımcı oldu. Onlarla hoş sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, bir esnafın davetini kırmayıp, sofrasına misafir oldu.

Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarına göre esnafın daha nezih bir ortamda hizmet etmesi ve vatandaşların daha rahat alış veriş yapmaları için modern pazar yerleri yaptıklarına dikkat çekerek, Kocasinan'a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Yeni Kocasinan için büyük bir değişim hamlesi başlattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye olarak esnafımızın ticaretlerini geliştirmelerini sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Esnafımız, daha geniş yerlerde vatandaşa hizmet ettiği zaman ticaretleri gelişecek ve Kayseri ekonomisine daha çok katkı sunacaktır. Bunun için mevcut pazar yerlerini yeniliyoruz veya modern pazar yerleri yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ilçemiz, büyüyor ve gelişiyor. Kocasinan'ın gelişmesi ve büyümesi de büyük ve güçlü Türkiye'nin gelişmesi demektir. Yeni Kocasinan, ülkemizin kalkınmasında daha fazla katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden son derece memnun olduklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.