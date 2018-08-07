Kocasinan’da beklenen ihaleler gerçekleştirildi

Encümen huzurunda açık arttırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, Yenidoğan Mahallesi’nde konut ve ticaret alanı ile Sümer Mahallesi Adliye karşısındaki 1 adet ticaret alanı olmak üzere toplam 8 taşınmaz satışa sunuldu. İhalede gerçek ve tüzel kişi olmak üzere 8 katılımcı hazır bulundu.

İhale sonucu kısa bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, ihaleye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Yeni Kocasinan´da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir, daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de vesile olacaktır. Daha temiz, daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak ve yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurmak için aralıksız çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi taşınmaz ihalesinden toplam 36 Milyon 325 bin lira gelir elde etti. Ayrıca Yenidoğan Mahallesi’ndeki 1 parselin satışı ise 15 gün içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı.