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04 Ocak 2017 12:17

Kocasinan’da bilgisayar kullanımı dersine başvurular başladı

Kocasinan’da bilgisayar kullanımı dersine başvurular başladı

04 Ocak 2017 12:17

Kocasinan Belediyesi tarafından kadınlara özel yapılan Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezinde ‘Bilgisayar Kullanımı Dersine’ başvurular alınmaya başlandı.
Pek çok farklı alanda açılan kurslarda, kadınların kendisini geliştirmesi ve mesleki becerileri elde ederek Türkiye ve Kayseri ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor. Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren tesiste, her yaş grubundan kadınlara yönelik kurslar düzenleniyor. Kontenjanla sınırlı olan kurslara katılmak isteyenlerin, Yakut Mahallesi Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezine başvurmaları yeterli olacak.
Kurslara gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan tesisimize kısa zaman olmasına rağmen hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi, ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın en güzel göstergesi oldu. Şimdiden hanım kardeşlerimizin hayırlı dualarını alıyoruz. Hanım kardeşlerimizin sosyal yönden güçlü olması Kocasinan’ın hatta Türkiye’nin geleceğinde önemli bir rol üstlenecektir. Hemşehrilerimize yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Kursları başarı ile tamamlayan katılımcılara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı eğitim sertifikaları verilecek. Tesiste ayrıca toplumsal konulara yönelik eğitimden sağlığa bilgilendirici etkinliklerinde olacağı belirtildi.



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