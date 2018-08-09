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09 Ağustos 2018 14:35

Kocasinan’da Bir Günde 45 Çift Mutlu Yuvaların Temelini Attı

Kocasinan’da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 45 çift 08.

Kocasinan’da Bir Günde 45 Çift Mutlu Yuvaların Temelini Attı

09 Ağustos 2018 14:35

08.2018 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Vatandaşların her zaman yanında yer alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu özel günde evlenen çiftlere sürpriz yaparak, cübbe giyip, nikah kıydı.


Başkan Çolakbayrakdar’ın bizzat kıydığı nikah töreninde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan genç çiftler ‘Evet‘ diyerek yeni birer hayata adım atmış oldular. Başkan Çolakbayrakdar, genç çiftlere içinde Kur’an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan nikah seti hediye etti.


Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu’nda, yaz bereketi yaşandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Unutulması zor rakam olan 08.08.2018 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak 45 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak birer aile yuvası olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Değerlerimize sahip çıkan nice nice yuvalar oluşması dileğiyle dua ediyoruz. Allah tüm çiftlerimizi, mesut, bahtiyar etsin. Sevgi, saygı ve sadakatleri ömürleri boyunca daim olsun” ifadelerini kullandı.




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