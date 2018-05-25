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25 Mayıs 2018 11:47

Kocasinan’da çocuklar daha çok eğlenecek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Dere Mahallesinde yapılan parkları inceledi.

Kocasinan’da çocuklar daha çok eğlenecek

25 Mayıs 2018 11:47


Başkan Çolakbayrakdar, Dere Mahallesi sakinlerini de ziyaret etti. Kocasinan’ın dört bir yanında yeni park ve yeşil alanlar oluşturduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın da eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz. Bu kapsamda mahallemizde oluşturduğumuz yeni parkların fiziki olarak yapımı devam ediyor. Parklarımızın yemyeşil bir görüntüye bürünmesi için yeşil alana daha fazla ağırlık vereceğiz. 7’den 70’e herkese hitap edecek olan parklarımızda fitness grubu, çeşitli oyun grupları gibi donatılar bulunacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


İncelemeler sırasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla keyifli sohbetlere imza attı.




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